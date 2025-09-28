Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece

Le Trio Joubran Kayseri'de Halkla Buluştu: Kayseri'de düzenlenen Filistin Dayanışma Geceleri ikinci gününde Kayseri halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dünya çapında Filistin'in sesi olarak tanınan ünlü müzik grubu Le Trio Joubran, Kayseri'de sahne alarak unutulmaz bir konser verdi.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Le Trio Joubran ezgileriyle Filistin’in yaşadığı acıları, umutlarını ve direniş ruhunu notalara taşıdı. Program boyunca Filistin halkıyla dayanışma mesajları öne çıktı, salonda duygusal anlar yaşandı.

Kayseri halkı, konser sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Etkinlik, hem sanatsal hem de insani bir buluşma olarak Kayseri’nin kültürel hafızasında önemli bir yer edindi.

Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen konser, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda barış, adalet ve özgürlük çağrısı niteliği taşıdı.

