Filistin'de hayatını kaybedenler için Develi'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri'nin Develi İlçesinde vatandaşlar Filistin için bir araya gelerek gıyabi cenaze namazı kıldı.

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  • 18.10.2023 15:29
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:18
Filistin'de hayatını kaybedenler için Develi'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi İlçesinde vatandaşlar Filistin için bir araya gelerek gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin’de şehit olan müslümanlar için, Türkiye genelinde 90 bin camiide gıyabi cenaze namazının kılınacağını bildirmişti. İsrail zulmünde hayatını kaybeden Filistinliler için ise Develi Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar bir araya gelerek saf tuttu.

İlçe Müftüsü Emin Patan’ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Filistin için dualar edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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