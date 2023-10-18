Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi’nde; öğle namazına müteakip, İsrail ordusunun bombaladığı Filistin’in Gazze şehrindeki El Ehli Baptist Hastanesi’nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz, eş zamanlı olarak diğer camilerde de kılınırken, hayatını kaybedenler için dualar okundu.