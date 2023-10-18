Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı hastanede hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
- 18.10.2023 15:36
- Güncelleme: 18.10.2023 15:36
Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi’nde; öğle namazına müteakip, İsrail ordusunun bombaladığı Filistin’in Gazze şehrindeki El Ehli Baptist Hastanesi’nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz, eş zamanlı olarak diğer camilerde de kılınırken, hayatını kaybedenler için dualar okundu.
1ha
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