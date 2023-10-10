Filistin'e Destek için Araç Konvoyu

Üç gündür orantısız bir şekilde devam eden İsrail bombardımanında mağduriyet yaşayan Filistin halkına destek için Kayseri'de bugün araç konvoyu düzenleniyor.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen ve 10 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Kadir Has Fuar Alanı önünden başlayacak olan Araç konvoyu, Nato Caddesi, Sivas Cadddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kartal Bulvarı ve Talas Yaolu istikametinden Talas Paraşüt Alanında son bulacak.

Talas Paraşüt alanında konuyla ilgili bir de basın açıklaması yapılacak.