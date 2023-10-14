Filistin'e Gönül Köprüsü

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik tehditlerinden ve Gazze'yi boşaltma maksatlı bombardıman başlatmasında sonra, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu, Kayseri'den başlayacak bir Filistin'e destek yürüyüşü başlatıyor.

'Hepimiz Gazzeliyiz', 'Zulme sessiz kalmak zulümdür' sloganıyla başlatılan bu yürüyüş 15 Ekim Pazar günü saat 9.00'da Bürüngüz Cami'nin önünden başlayacak.

Kayseri, Niğde, Adana ve İskenderun'dan Suriye'ye oradanda Filistin'e ulaşmak niyetiyle yola çıkacak olan yürüyüş kafilesine herkes katılabilecek.

Katılımcıların güç yetirebileceği mesafeye kadar yürüyerek devam edebileceği yürüyüş kafilesine güzergah üzerindeki il ve ilçelerden yeni katılımcılar da eklenebilecek.

Filistin'e destek yürüyüşü ve güzergahıyla ilgili detaylı bilgi 0532 5805191- 0533 5411620 numaralı telefonlardan alınabilecek.