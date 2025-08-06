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  • Filistin Gece'sine Uluslararası Destek: Kayseri Halkına Ünlü Ressam Hani Zurob'tan Özel Mesaj

Filistin Gece'sine Uluslararası Destek: Kayseri Halkına Ünlü Ressam Hani Zurob'tan Özel Mesaj

Dünyaca ünlü Filistinli ressam Hani Zurob, 26–27 Eylül tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek Filistin Dayanışma Gecesi için özel bir sesli mesaj ve sanat eserinin görselini paylaşarak etkinliğe anlamlı bir destek sundu.

Filistin Gece'sine Uluslararası Destek: Kayseri Halkına Ünlü Ressam Hani Zurob'tan Özel Mesaj

Zurob mesajında, Filistin halkının maruz kaldığı acıların sanata nasıl dönüştüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Bu soykırım biz Filistinliler için yeni değil… ama hiç bu kadar acımasız olmamıştı. Onurumuzla, kimliğimizle, varlığımızla pazarlık ediliyor. Fakat direnişte bir anlam vardır; o anlam bizi ölümsüzleştirir.
Çizdiğimiz her resimle, yazdığımız her kelimeyle, çaldığımız her notayla bir kez daha hayatta kalmayı hak ettiğimizi haykırıyoruz.
Çünkü sustuğumuzda, çizmediğimizde, müzik yapmadığımızda soykırım daha da derinleşir. İçinden müzik gelen bir halk asla mağlup edilemez.

Trio Joubran gibi müzisyenlerin Türkiye’de, Kayseri’de sahneye çıkması; bu ülkenin ve bu şehrin halkının Filistin davasına gösterdiği asil bir duruşun kanıtıdır. Salonlarından önce kalplerini sanata, söze ve hakikatin sesine açan Kayseri halkı… Bu dayanışmanız unutulmayacak.

Teşekkürler Kayseri. Teşekkürler Türkiye.”

Filistin Gece'sine Uluslararası Destek: Kayseri Halkına Ünlü Ressam Hani Zurob'tan Özel Mesaj

Sanat yaşamını Paris’te sürdüren Zurob, eserleriyle Institut du Monde Arabe (Paris), British Museum (Londra), Arab Museum of Modern Art (Doha) ve Ayyam Gallery (Dubai, Beyrut) gibi prestijli sanat kurumlarında yer aldı.

Sürgün, aidiyet, hafıza ve direniş temalarını merkezine alan çalışmaları; Filistin halkının yaşadığı acıları ve umudu evrensel bir görsel dile dönüştürüyor. Sanatı, hem bireysel hem kolektif hafızanın tanıklığını üstleniyor.

Bu anlamlı katkı, Filistin Dayanışma Gecesi’ne uluslararası bir vicdan ve sanat çağrısı daha eklemiş oldu.

Etkinlik iki gün sürecek:
• 26 Eylül: Protokol, kurum temsilcileri ve özel davetlilerin katılımıyla düzenlenecek kurumsal gece.
• 27 Eylül: Halka açık konser programı.

Her iki gecede de sahnede, dünyaca ünlü Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran yer alacak.

Haber Merkezi

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