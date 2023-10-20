Filistin Yürüyüş Kafilesi 250 Km mesafe katetti

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu'nun organize ettiği Filistin Yürüyüş Kafilesi bu akşam Tarsus Yenice'ye ulaştıklarında 250 kilometrelik mesafeyi geçmiş olacaklar ve Cumartesi akşamına doğru Adana'ya ulaşmış olacaklar.

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  • 20.10.2023 11:28
  • Güncelleme: 20.10.2023 11:36
Filistin Yürüyüş Kafilesi 250 Km mesafe katetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu'nun organize ettiği Filistin Yürüyüş Kafilesi bu akşam Tarsus Yenice'ye ulaştıklarında 250 kilometrelik mesafeyi geçmiş olacaklar ve Cumartesi akşamına doğru Adana'ya ulaşmış olacaklar. 

İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli müslümanlara yönelik soykırım ve katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Kayseri Şehir Merkezinden başlayan yürüyüş, İncesu-Yeşilhisar-Niğde, Pozantı ve Damalma Mevkii/Pelit tesislerinden Tarsus Yenice  istikametinde devam etmektedir.

 Yaklaşık 25 kişiyle yoluna devam kafile, güzergah üzarinden ve Türkiye'nin değişik illerinden destek vermek için katılanlarla beraber yoluna devam ediyor. 

Yürüyüş kafilesi'nin Cumartesi akşamına doğru Adana'ya ulaşması bekleniyor. Yürüyüş kafilesine Adana'dan büyük katılımların olacağı tahmin edilmekte.

Haber Merkezi

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