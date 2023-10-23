Kayseri Filistin Dayanışma Platformu'nun organize ettiği Filistin Yürüyüş Kafilesi İskenderun’a ulaştı. Bugün itibarıyla İskenderun şehir merkezinden geçen Yürüyüş Kafilesi’ne yeni katılımcılar eklenmeye devam ediyor. Yürüyüş kafilesi yarın Cilvegözü sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu'nun organize ettiği Filistin Yürüyüş Kafilesi geceyi Hatay Dörtyol’da geçirdi.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli müslümanlara yönelik soykırım ve katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Kayseri Şehir Merkezinden başlayan yürüyüş, İncesu-Yeşilhisar-Niğde, Pozantı ve Damalma Mevkii/Pelit tesisleri, Tarsus Yenice, Adana ve Dörtyol istikametinden İskenderun üzerinden yürüyüşüne devam etmektedir.

Yaklaşık 50 kişiyle yoluna devam kafile, güzergah üzerinden ve Türkiye'nin değişik illerinden destek vermek için katılanlarla beraber yoluna devam ediyor.

Yürüyüş kafilesi'nin Salı günü akşamı Cilvegözü sınır kapısına ulaşması bekleniyor. Yürüyüş kafilesine Cilvegözü sınır kapısında büyük katılımların olacağı tahmin edilmekte.

