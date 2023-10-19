Filistin Yürüyüş Kafilesi, yeni katılımcılarla yoluna devam ediyor

İsrail soykırım ve katliamlarını protesto etmek ve Filistin Halkına destek vermek üzere Kayseri'den başlatılan Filistin Destek Yürüyüşü diğer illerden gelen katılımcılarla Kudüs yolculuğuna devam ediyor.

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  • 19.10.2023 16:44
  • Güncelleme: 19.10.2023 16:44
Filistin Yürüyüş Kafilesi, yeni katılımcılarla yoluna devam ediyor

Filistin'de İşgalci İsrail'in zulmünü protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak için, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen ve Kayseri şehir merkezinden hareket eden Filistin Yürüyüş Kafilesi beşinci günde yaklaşık 220 kilometre mesafe kat etti.
İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli Müslümanlara yönelik soykırım ve katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Kayseri Şehir Merkezinden başlayan yürüyüş, İncesu-Yeşilhisar-Niğde ve Pozantı istikametinde tamamlandı.
Yaklaşık yüz kişinin başladığı yürüyüşün ilk menzili olan İncesu'da sağlık gerekçesiyle bir kısım yürüyüşçüler kafileden ayrıldı. Yaklaşık 25 kişiyle yoluna devam kafile, güzergah üzerinden ve Türkiye'nin değişik illerinden destek vermek için katılanlarla beraber yoluna devam ediyor. 
Yürüyüş kafilesine şu ana kadar Diyarbakır'dan bir aile, Trabzon'dan bir kişi ve Niğde'den 5 kişi katılmış bulunuyor.
Önceki gece Pozantı Yeni Camii'de konaklayan yürüyüş kafilesi bugün sabah itibarıyla yola çıkarak yaklaşık 30 km mesafedeki Damlama mevkiinde bulunan Pelit Tesislerine ulaşmış olacaklar.
Özellikle Adana ve Gaziantep Şehirlerine ulaştıklarında kafileye büyük katılımların olacağı tahmin ediliyor.

1ha

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