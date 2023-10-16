Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar

İşgalci İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamları protesto etmek ve Filistinlilere destek olmak maksadıyla, 'Zulme sessiz kalmak zulümdür' şiarıyla Kayseri kent merkezinden hareket eden yürüyüş kafilesi ikinci günün sabah saatlerinde İncesu'dan hareket ettiler.

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  • 16.10.2023 12:30
  • Güncelleme: 16.10.2023 12:32
Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlk günün gecesinde İncesu Fatih Camiinde konaklayan Filistin yürüyüş kafilesi sabah saatleri itibarıyla İncesu'dan hareket ettiler.

Kadınlı erkekli, yediden yetmişe, en az 100 kişiden oluşan ve Kayseri'den hareket eden kafileden bir kısmı sağlık nedenlerinden dolayı İncesu'dan geri dönmek durumunda kaldılar.

İkinci günün akşamında Yeşilhisar'a ulaşacak olan Filistin'e yürüyüş kafilesi, İncesu'dan Yeşilhisar'a 30 kilometrelik mesafeyi kat etmiş olacaklar.

 

 

 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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