Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar

İlk günün gecesinde İncesu Fatih Camiinde konaklayan Filistin yürüyüş kafilesi sabah saatleri itibarıyla İncesu'dan hareket ettiler.

Kadınlı erkekli, yediden yetmişe, en az 100 kişiden oluşan ve Kayseri'den hareket eden kafileden bir kısmı sağlık nedenlerinden dolayı İncesu'dan geri dönmek durumunda kaldılar.

İkinci günün akşamında Yeşilhisar'a ulaşacak olan Filistin'e yürüyüş kafilesi, İncesu'dan Yeşilhisar'a 30 kilometrelik mesafeyi kat etmiş olacaklar.