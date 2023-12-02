Filistinli çocukların mirası yürek sızlattı

7 Ekim'den beri Gazze'de devam eden bombardımanlarda İsrail Siyonist rejimi tarafından vahşice katledilen binlerce çocuktan geriye kalan mirası sembolize eden çocuk ayakkabıları Cumhuriyet Meydanı'na serilerek çocuklar atarfından bir basın açıklaması yapıldı.

Kayseri Filistinle dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda orgnaize edeilen programa Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve sivil toplum kururluşu temsilcileri katıldı.

İsrail'in çocuklara yönelik katliamını protesto eden bir çocuk gurubu tarafından Filistinli çocuklara hitaben duygusal bir mektup okundu:

'Filistinli arkadaşlarım, özür dilerim.

Çocukluğunun senden alındığı için üzgünüm.

Yaralandığınız, Öldürüldüğünüz, evlerinizden kovulduğunuz için ve oyunlarınızdan alıkoyulduğunuz için üzgünüm.

Yöneticiler sana sırt çevirdiği için üzgünüm.

Dünya seni hayal kırıklığına uğrattığı için üzgünüm.

Çok üzgünüm.

Acın acımdır. Günlerdir aklımdan çıkmıyorsun ve ben senin için ne yapacağımı bilmiyorum.

İkimizde çocuğuz.

Ben saat alarmına uyanırken, sen bomba seslerine uyanıyorsun.

Ben sıcak yatağımda güzel rüyalar görürken, sen soğuk yerlerde öldürülme korkusu ile gözlerini kapatıyorsun.

Ben “Ayşe okula geç kalacaksın” sesine uyanırken, Sen ise “acele et buradan gitmeliyiz” sesine uyanıyorsun.

Ben dişlerimi fırçalıyorum, sen ise yaralarını…

Ben yüzümü yıkıyorum, sen ise kan bulaşmış tenini…

Ben okula gidiyorum, sen savaşa…

Ben haberleri izliyorum, siz habersiniz, televizyon akranlarında…

Ben özgür Filistin diye haykırıyorum, sen ise yardım…

Biz aynı yaştaki çocuklarız ama ben ayrıcalıklıyım, sen mazlum.

Yapabileceğim tek şey söz vermek!

Söz veriyorum!

Sana söz veriyorum.

Her zaman dualarımda olacaksın.

Söz veriyorum, sizin için ayağa kalkacağım.

Söz veriyorum, sizin için sesimi yükselteceğim.

Söz veriyorum, sizden vaz geçmeyeceğim.

Söz veriyorum özgür olacaksınız.

Ve o zamana kadar vazgeçmeyeceğim, güçlü olacağım.

Sevgili Filistinli arkadaşım sana selam olsun'