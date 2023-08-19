Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de polis ekiplerinin takip ederek durdurduğu tırda 80 kilo uyuşturucu madde ele geçirirken, operasyon anı kameraya yansıdı.

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  • 19.08.2023 19:34
  • Güncelleme: 19.08.2023 21:34
Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin takip ederek durdurduğu tırda 80 kilo uyuşturucu madde ele geçirirken, operasyon anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.H. ve K.Y.’nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulunduğu tırı durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinde 80 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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