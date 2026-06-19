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Finansal Yönetim Danışmanı Altıparmak, 'Yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu'

Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, 'Paranızı az harcamaya, tasarruf etmeye yöneleceksiniz. 'İşten artmaz, dişten artar' diye. Dişten artar, yemeyin, çok fazla harcamayın, tasarrufa yönelik gidin, israf etmeyin anlamında söylenen bir sözdür. Biz ne yapıyoruz? Hep harcama üzerine yöneliyoruz. İşte bu yüzden enflasyon yaşıyoruz. Aslında bizim yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu dediğimiz, fiyatların talebin çok olmasından kaynaklı olarak artması anlamındadır' dedi.

Finansal Yönetim Danışmanı Altıparmak, 'Yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu'

Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki ‘Radar Analiz’ programında moderatör Rabiya Aksoy’un sorularını yanıtladı.

Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, yaşanan enflasyonun sebebinin fazla talep olduğunu belirterek, “Yaşadığımız dönemi de birazcık göz önüne almakta fayda var. Burada siz paranızın kıymetini bileceksiniz. Paranızı az harcamaya, tasarruf etmeye yöneleceksiniz. 'İşten artmaz, dişten artar' diye. Dişten artar, yemeyin, çok fazla harcamayın, tasarrufa yönelik gidin, israf etmeyin anlamında söylenen bir sözdür. Biz ne yapıyoruz? Hep harcama üzerine yöneliyoruz. İşte bu yüzden enflasyon yaşıyoruz. Aslında bizim yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu dediğimiz, fiyatların talebin çok olmasından kaynaklı olarak artması anlamındadır. Biz bunu aşamıyoruz, biz buna engel olamıyoruz. Tabi dış faktörler var. Savaş var, petrol var, altın var. Dünyanın ekonomisini bozuyor. Çin ekonomik savaş halinde, işte Rusya ile Ukrayna savaşı, aşağıda Suriye'nin bizimle olan problemler, İsrail'in savaşı, İran savaşı vesaire. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman çok ciddi bir yük oradan bizim de üzerimize biniyor” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

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