Finlandiyalı Ekip Talas'ı Gezdi

Program kapsamında misafirlere ilçenin farklı bölgelerini görmek amacıyla üstü açık gezi otobüsüyle Talas turu yaptırıldı. Gezi sırasında Osmanlı döneminden izler taşıyan Osmanlı Kültür Sokağı, su medeniyetlerinin izlerini barındıran Su Medeniyetleri Galerisi, geçmişten günümüze Talas’ın kültürel değerlerini yansıtan Yaman Dede Kültür Konağı ve Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ziyaret edildi.

Talas’ın eşsiz tarihi dokusunu yakından görme fırsatı bulan heyet, ilçenin kültürel mirasına hayran kaldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Misafirlerimize Talas’ın güzelliklerini ve tarihimizin köklü izlerini tanıtmak bizim için büyük mutluluk. Talas, tarihiyle, kültürüyle ve geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle hem Kayseri’nin hem de ülkemizin gururudur. Bu mirası uluslararası dostlarımızla paylaşmak da bize ayrı bir kıvanç veriyor.”