Firari hükümlü tutuklandı

 Kayseri'de 2 yıldır firari olan ve çeşitli suçlardan 18 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi ekiplerin çalışması doğrultusunda yakalandı. Gözaltına alınan N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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  • 19.07.2023 18:34
  • Güncelleme: 19.07.2023 18:34
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Firari hükümlü tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Anbar Mahallesinde bir iş yerine yapılan operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında; ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘5607 sayıl kanuna muhalefet’, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 18 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan N.Y. yakalandı. 

Gözaltına alınan N.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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