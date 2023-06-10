Firari hükümlüler yakalandı
İncesu'da polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmada uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 2 kişi yakalandı.
- 10.06.2023 23:37
- Güncelleme: 10.06.2023 23:37
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İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda haklarında ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘silahla yağma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçundan aranması bulunan A.S. ve M.G. yapılan operasyonla yakalandı.
A.S. ve M.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1ha
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