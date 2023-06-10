Firari hükümlüler yakalandı

İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda haklarında ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘silahla yağma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçundan aranması bulunan A.S. ve M.G. yapılan operasyonla yakalandı.

A.S. ve M.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.