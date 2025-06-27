Firari kadın hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E.(30) yakalandı.

Firari kadın hırsız yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, hakkında "Hırsızlık” suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E.(30) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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