Firari kadın hırsız yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E.(30) yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, hakkında "Hırsızlık” suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E.(30) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.