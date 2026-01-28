Firdes Gül son yolculuğuna uğurlandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yengesi Firdes Gül, Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
11. Cumhurbaşkanı Kayserili Abdullah Gül’ün yengesi Firdes Gül, 75 yaşında hayatını kaybetti. Gül’ün cenazesi, bugün Hulusi Akar Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yakınları katıldı.