Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Aslan: 'Ekmeği 4 TL'den satıyoruz'

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan ekmeği 4 TL'den sattıklarını belirterek, resmi açıklama olmadan vatandaşların zam haberlerine itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

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  • 08.05.2023 17:54
  • Güncelleme: 09.05.2023 11:05
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Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Aslan: 'Ekmeği 4 TL'den satıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan; ekmeği 4 TL’den sattıklarını belirterek, resmi açıklama olmadan vatandaşların zam haberlerine itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan, resmi bir açıklama olmadan vatandaşın zam haberlerine itibar etmemesi gerektiğini belirterek ekmeğin 4 TL’den satıldığını kaydetti. Aslan açıklamasında; "Çıkan iddialara halkımız itibar etmesin. Biz 12. ayda Esnaflar Birliği’ne müracaat etmiştik. Biliyorsunuz maaliyetler, giderler arttı. 1. ayda 60-65 ilimiz fiyat değişikliği yaptı. Şubat’ta gündeme getirecektik, deprem olduğu için gündeme getirmedik. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sonra biliyorsunuz Ramazan ayı geldi, zam yapmadık. Şimdi de hala ekmeğimizi 4 TL’den satıyoruz. Sosyal medyada çıkan haberlere kimse itibar etmesin, Biz Ticaret Odası ile birlikte hareket ediyoruz. Ticaret Odası ve Fırıncılar ve Uncular Odası olarak fiyat güncelleneceği zaman gereken açıklamayı halkımıza duyururuz. Halkımız, resmi bir açıklama olmadan hiçbir habere itibar etmesin" ifadelerini kullandı.

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İHA

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