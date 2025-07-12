Fırıncıların ateş ve sıcakla imtihanı

Kayseri'de fırıncılık mesleğini yapmakta olan Süleyman Karadağ, yoğun sıcaklık altında çalışmanın zorluklarından bahsetti. Karadağ: 'Meslek çok zor. Bizim tek avantajımız yılların verdiği alışkanlık ve deneyim' dedi.

Fırıncıların ateş ve sıcakla imtihanı

Süleyman Karadağ, fırıncılık mesleğinin yoğun sıcaklık koşullarında zorluklarından ve kutsal bir meslek olduğunu anlattı. Karadağ, şunları kaydetti: “Meslek çok zor. Bizim tek avantajımız yılların verdiği alışkanlık ve deneyim. İç çamaşırlarımız vücudumuza yapışıyor ama o hengamede vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Fırıncılık sektörü hızlı bir meslek. Hızlı bir iş olduğu için de vakit hızlı geçiyor. O yüzden fazla hissedemiyoruz. Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyrediyor. Doğal olarak sizler nasıl etkileniyorsanız, bizler de 2-3 kat daha fazla etkileniyoruz.”

Karadağ, mesleğin kutsallığından bahsederek gençlerin yetişmediğini ve talebin olmadığını ifade etti. Karadağ: “Çok kutsal, çok kıymetli bir meslek olmasına rağmen, artık yetişenlerimiz yok. Geriden gelen yok. Gençler pek sıcak bakmıyor. O yüzden gelecekte biraz daha sıkıntı olacak” dedi.

Haber Merkezi

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