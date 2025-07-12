Fırıncıların ateş ve sıcakla imtihanı

Süleyman Karadağ, fırıncılık mesleğinin yoğun sıcaklık koşullarında zorluklarından ve kutsal bir meslek olduğunu anlattı. Karadağ, şunları kaydetti: “Meslek çok zor. Bizim tek avantajımız yılların verdiği alışkanlık ve deneyim. İç çamaşırlarımız vücudumuza yapışıyor ama o hengamede vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Fırıncılık sektörü hızlı bir meslek. Hızlı bir iş olduğu için de vakit hızlı geçiyor. O yüzden fazla hissedemiyoruz. Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyrediyor. Doğal olarak sizler nasıl etkileniyorsanız, bizler de 2-3 kat daha fazla etkileniyoruz.”

Karadağ, mesleğin kutsallığından bahsederek gençlerin yetişmediğini ve talebin olmadığını ifade etti. Karadağ: “Çok kutsal, çok kıymetli bir meslek olmasına rağmen, artık yetişenlerimiz yok. Geriden gelen yok. Gençler pek sıcak bakmıyor. O yüzden gelecekte biraz daha sıkıntı olacak” dedi.