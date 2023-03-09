Fırının sıcağı Mevlüde'yi yıldırmadı

KAYSERİ (İHA) – Kırşehir'de eşine yardım etmek fırında çalışmaya başlayan Mevlüde Özçelik, ocak başında aşırı sıcağa rağmen kürek sallayarak lezzetli ekmekler üretiyor.

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  • 09.03.2023 10:22
  • Güncelleme: 09.03.2023 10:38
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Fırının sıcağı Mevlüde'yi yıldırmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KAYSERİ (İHA) – Kırşehir’de eşine yardım etmek fırında çalışmaya başlayan Mevlüde Özçelik, ocak başında aşırı sıcağa rağmen kürek sallayarak lezzetli ekmekler üretiyor.

Kırşehir’de eşinin çalıştırdığı fırına yardım etmek için gelen 50 yaşındaki Mevlüde Özçelik, dükkandan bir daha çıkamadı. Yeri geldiğinde işinin patronu, yeri geldiğin de işçi olan Özçelik, ocak karşısındaki aşırı sıcağa rağmen yoğurduğu hamurlardan lezzetli ekmekler üretiyor. Kadınlara da örnek olan Özçelik, “Kadınlara üretmeyi tavsiye ediyorum. Kadınların üreterek başarılı olacaklarına inanıyorum. Kadınlar da kendilerinde bu potansiyeli görsünler” diye konuştu.

“Kadınlar her alanda var”

Özçelik, “Evde anne, iş yerinde patron, bazen de işçiyim. Her alanda kadın var. İşlerimi bitirip akşam eve gittiğimde televizyonda kadına şiddet haberlerini izlerken utanıyorum. Kadın toplumda var. Bunu herkes bilsin. Kadınlar daha çok bilsin herkes her şeyi başarır” ifadelerini kullandı.

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İHA

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