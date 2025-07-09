'Firmalar hiç bu kadar zorluk yaşanmamıştı'

Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan: 'Ancak sahada mutlaka bir para vardı. Bir nakit döngüsü vardı. Firmalar, bu kadar kredi kartına ve çeke muhtaç değildi. Hiç bu kadar zorluk yaşanmamıştı.'

'Firmalar hiç bu kadar zorluk yaşanmamıştı'

Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan: “Ancak özellikle pandemi sonrası basılan emisyon yüksekliğiyle beraber, yüksek enflasyonla ve yüksek kurla boğuştuk. Ancak sahada mutlaka bir para vardı. Bir nakit döngüsü vardı. Firmalar, bu kadar kredi kartına ve çeke muhtaç değildi. Hiç bu kadar zorluk yaşanmamıştı. Firma yaşadığı zammı kendi fiyatına yansıtıp sahaya devam ediyordu. Çünkü sahada bir nakit bolluğu vardı” dedi.

Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Kobilerin ilk 6 ayı nasıl geçirdiği ve gelecek 6 ayı nasıl gözlemledikleri hakkında bilgiler veren Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan: “Biz bu 6 ayı çok zor geçirdik. 2022 yılının başından beri sahadayım. Yeni olabilir kabul ediyorum. Ancak özellikle pandemi sonrası basılan emisyon yüksekliğiyle beraber, yüksek enflasyonla ve yüksek kurla boğuştuk. Ancak sahada mutlaka bir para vardı. Bir nakit döngüsü vardı. Firmalar, bu kadar kredi kartına ve çeke muhtaç değildi. Hiç bu kadar zorluk yaşanmamıştı. Firma yaşadığı zammı kendi fiyatına yansıtıp, sahada devam ediyordu. Çünkü sahada bir nakit bolluğu vardı. Kobiler için uğraştığımız en önemli problemler; kredi kartı limitleri dolup BCH ve KMH kullanamayacak hale gelmiş durumda. Kullanıp eskiye gitse, kredi kartı kullanmak gibi yüzde 5’de, KMH yüzde 60 yapar. Siz düşünün buradaki maliyeti” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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