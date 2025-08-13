Fitness ve pilates arasındaki farklar neler?

Sağlıklı yaşam için ve formda kalmak için en çok tercih edilen egzersiz türlerinin arasında fitness ve pilates yer alıyor. Her ikisi de vücut sağlığına önemli katkılar sağlasa da, amaç ve çalışma biçimleri açısından farklılık gösteriyor. Vatandaş ise hangi sporu tercih edeceği konusunda araştırmalar yapıyor.

Peki fitness ve pilates nedir?

FİTNESS

Fitness, kas kütlesini artırma, yağ yakma, dayanıklılığı geliştirme ve genel vücut performansını artırma amaçlı yapılan antrenmanları kapsıyor. Serbest ağırlıklar, makineler ve vücut ağırlığı ile yapılan çeşitli egzersizler içeriyor.

PİLATES

Pilates ise vücudu merkezden güçlendirmeyi, esnekliği artırmayı ve duruş bozukluklarını düzeltmeyi hedefleyen kontrollü hareketlerden oluşuyor. Çoğunlukla mat üzerinde veya reformer cihazıyla uygulanıyor.

Kime hangisi uygun?

Uzmanlar, kilo vermek ve kas kütlesi kazanmak isteyenlerin fitness’ı; duruşunu düzeltmek, esneklik kazanmak ve sakatlık sonrası toparlanmak isteyenlerin ise pilatesi tercih edebileceğini belirtiyor. İki antrenman türü, doğru planlama ile birlikte uygulanarak hem güç hem esneklik kazandırabiliyor.