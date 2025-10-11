Fiyat etiketinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin ekonomik menfaatlerini ve şeffaf ticareti korumaya amacıyla yeni uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi. Bu kapsamda işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı ve açıkta satılan ürünlerde dara’yı düşme zorunluluğu getirildi. Öte yandan karekodla fiyat listesine erişim, kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimi uygulamasına geçiliyor.

