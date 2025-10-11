Fiyat etiketinde yeni dönem
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda fiyat etiketinde yeni bir dönem başladığı belirtildi. Buna göre işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildi, açıkta satılan ürünlerde dara'yı düşme zorunluluğu getirildi, karekodla fiyat listesine erişim ile kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimi uygulamasına geçiliyor.
