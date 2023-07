Fiyatlar neden ÇOK yükseliyor?

Doların yükselme eğilimine girdiğinde emtia satışlarına olan talebin arttığını, doların sabitlenmediği, yükselmenin ön görüsünün devam etmesi halinde emtiaya ya olan talebin daha da artacağını bunun sonucu olarak da fiyatların anlamsız arttığını ifade etti. Esnaf bu krizi hasarsız aşmak için dolar kurunu öngörülene göre hesapladığı için fiyat artışlar nerdeyse mantık dışına çıkmaya başladığını belirten Büyükmutlu şöyle devam etti.

Her şey dolara endeksli çünkü rezerv para dolar dolarla herhangi bir ticari faaliyeti olmayan bile dolar karşısında erimemek için dolara göre hareket ediyor. Bizim artık dolar sarmalından çıkıp varlığımız korumamız için altına yatırım yapmamız gerekir dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dolaylı yoldan FED e faizsiz para vermekten vazgeçmemiz gerektiği düşündüğünü belirtti. Dünyayı şirketler yönetiyor, Brad Pitt' in dediği gibi Amerika bir ülkede değildir bir şirkettir. Dolayısıyla dünya da ekonomi ön plana çıkıyor, Doları elinde bulunduran değil de doları yöneten paraya hükmediyor.

Türkiye gelişmekte olan bir ülke.G20 de en avantajlı olan ülke Türkiye olarak gözüküyor. Çünkü ülkemizde dört mevsim var, turizm var, Asya' da, Avrupa' da toprağımız var, Boğazlar kontrolümüz altında, üç tarafımız deniz, Dünya müslüman topluluklarının hepsi ile irtibatlıyız, Dünyanın en güvenilir milletiyiz: genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Özellikle Sanayi ve tarımda gelişme imkanlarımız var. Buna rağmen ülkemizde ekonomik olarak mutsuz olan büyük bir kısım vatandaşımız var.

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için emtia fiyatlarının yükselmesini normal görmek gerekir. her alanda büyüyün bir ülkenin her şeye ihtiyacı vardır, hammadde, mamul, yarı mamul, sermaye, yatırımcı, girişimci v.s. bunlar sağlanan kadar fiyat artışları talep artışı olduğu için yükselecektir, ihtiyaçlar karşılandıkça emtia fiyatı da normal seviyesine dönecektir. Bizim bur da en büyük avantajımız genç dinamik iş gücü kaynağımızdır. Dijital çağda bunların hepsi çok kısa zamanda çözülebilir yapılabilir sonuca varılabilir. Günümüzün gündemi olan bu fiyat artışlarını engellenmesinin en kısa çözümü artık dolar ın bir yerde stabil hale gelmesidir.