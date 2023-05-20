Forex yatırımcılarına 'lisans' uyarısı

Kayseri Baro Avukatı Gizem Gül Uzun, yatırımcıların tercih ettiği Forex ile ilgili olarak lisanslı yerlere yatırım yapılması gerektiğini söyleyerek, 'Dolandırıcılar yurtdışı İBAN'ı dahi kullanabiliyorlar' dedi.

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  • 20.05.2023 10:56
  • Güncelleme: 20.05.2023 13:26
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Forex yatırımcılarına 'lisans' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Baro Avukatı Gizem Gül Uzun, yatırımcıların tercih ettiği Forex ile ilgili olarak lisanslı yerlere yatırım yapılması gerektiğini söyleyerek, “Dolandırıcılar yurtdışı İBAN’ı dahi kullanabiliyorlar” dedi.

Dolandırıcıların kar vaadinde bulunarak daha sonrasında hesapları boşaltabildiğini söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, “Herkesin bildiği üzere teknoloji çağındayız ve teknolojik imkanlar o kadar gelişti ki artık bunları yakalamak bile zor hale geldi. Forex dolandırıcılığı da bu şekilde gündeme geldi. Forex, bir yatırım aracıdır. Bir nevi kelime anlamı olarak da döviz takasıdır. Yani ülkeler arası para değişimlerinden faydalanılarak kişiler, kar edebilmeye çalışmaktadır. Forex’in diğer piyasalardan farkına gelecek olursak; diğer piyasalarda sadece alım yapılırken Forex’te hem alım hem de satım yapılmaktadır. Forex denince aklımıza sadece para gelmemelidir. Aynı zamanda altın, gümüş, kahve gibi bir takım ürünler de gelebilir. Hem alım hem de satım yaparak kişiler kar edebilmeye çalışmaktadır. Ancak Forex’e başvuru yaparken dikkat edimesi gereken bir takım unsurlar var. Mesela Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK. Türkiye’de lisansı olan ve SPK’ya tabi olan yerlere başvuru yapmak gerekir. Ya da Türkiye’ye bağlı olmasa dahi yurtdışında lisansı olan yerlere başvuru da yapılabilir. Ancak logo yada isim değiştirerek, kendisini bir şirket gibi tanıtarak Forex dolandırıcılığı yapan kişiler bulunmakta. Hesaba para yatırıyorsunuz ve bu kişiler sürekli olarak kar elde edeceğinizi söylüyorlar ama aslında ya şirket değil ya da kendisini şirket gibi gösteriyor. Fakat dolandırıcılık yaparak hesaptaki parayı sıfırlayabiliyorlar” dedi.

Uzun, lisansı olmayan dolandırıcıların yurtdışı İBAN’ı dahi kullandıklarını söyleyerek, “Dolandırılma durumunda eğer Türkiye’de lisansı olan Forex’e başvuru yapılmışsa Tüketici Mahkemesi’ne ya da Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir. Ancak lisansı olmayan bir yerde Forex işlemine maruz kalınmışsa bu durumda da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulabilir. Tabi burada ispat zorluğu yaşanabilir çünkü dolandırıcılar da bu noktada işini sağlama alıyorlar. İsim ve logo değiştiriyorlar. Ya da yurtdışı İBAN’ı kullanabiliyorlar. Bu yüzden özellikle böyle bir yatırım yapılacaksa ve bu şekilde bir döviz karı düşünülüyorsa lisansı olan yerler tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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