Forklift ile kuyumcu soyduktan sonra eşekle kaçan şahıs yakalandı



İldem Cumhuriyet Mahallesinde forklift ile kepenkleri açarak 150 gram altın takıları çalarak eşekle olay yerinden kaçan M.Ç. (26) polis ekiplerince yakalandı.

Olay 9 Şubat saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana geldi.

Kullandığı forklift ile kepenkleri kaldırdığı kuyumcuyu soyan şahıs kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2000 doğumlu M.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli soygunu gerçekleştirdikten sonra eşekle olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar ve kamera incelemeleri sonucunda şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; ‘Başka bir adresten çalınan forklifti kullanmak suretiyle bir kuyumcunun kepenklerini kırarak 14 ayar 150 gram altın takıların çalınması’ olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Suça konu altın takılar tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildiği açıklandı.