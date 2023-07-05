Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nda Kayseri’den 13 firma

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması’nda listeye Kayseri’den 13 firma girdi. Listenin ilk sırasında Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş., yer alırken 2’nci sırada Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alıyor. 3’ncü sırayı ise HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. takip ederken 13. Sırada Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alıyor.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nda şehrimizden 13 firmamız yer aldı. Listeye giren firmalarımızı tebrik ediyor, yaptıkları üretim, istihdam ve ihracatla şehrimizin gelişip kalkınmasına katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.