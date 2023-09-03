Forum AVM'yi su bastı
Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Forum Kayseri AVM'yi su bastı.
- 03.09.2023 23:43
- Güncelleme: 04.09.2023 16:22
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Forum Kayseri AVM’yi su bastı.
Şehirde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, Sivas Caddesi üzerinde bulunan Forum Kayseri AVM’yi de su bastı. AVM’nin çatısından akan sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerleri de basan su nedeniyle zarar gördü.
İHA
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