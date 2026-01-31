Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde bulunan Forum Kayseri, satılıyor. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Forum Kayseri'yi satın almak için şirketin Almanya merkezli sahibi Union Investment Real Estate GMBH ile mutabakata vardıklarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) bildirdi.

130 MİLYON EURO BEDEL

Şirket KAP’da yer alan bilgilere göre Forum Kayseri’yi 130.430.877,34(130 milyon 430 bin 877) Euro bedel ile satın alıyor. Konuya ilişkin KAP’da yer alan açıklamada; “Şirketimizin büyüme hedefleri doğrultusunda Forum Kayseri'yi bünyesinde bulunduran Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin paylarının %100'ünün 130.430.877,34 Euro bedel karşılığında alınması konusunda Union Investment Real Estate GMBH ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda 30 Ocak 2026 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi gereğince; yapılacak finansal denetime göre olası düzeltmeler neticesinde nihai hisse devir bedeli belirlenerek kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Hisse devir işlemlerine ilişkin süreç devam etmektedir. Saygılarımızla” ifadeleri yer aldı.