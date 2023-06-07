Fosil kazı çalışmaları yeniden başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmalarında yeni dönem başladı.

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  • 07.06.2023 10:23
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:40
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Fosil kazı çalışmaları yeniden başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmalarında yeni dönem başladı.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kayseri’nin dünyada paleontoloji konusunda referansı olacak arkeolojik fosil kazı çalışmaları bu dönem de devam ederken, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kazı Heyeti Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğuna işaret ederek, “Paleontoloji ve fosil alanında kadim şehrimiz çok büyük zenginliklere sahiptir. Gerek Kızılırmak havzası olarak bilinen Yamula bölgesinde, gerekse Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas bölgesinde yapılan kazılar bilim insanlarını ve bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu manada fosil kazı çalışmalarına devam eden Okşan hocamız ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin paleontolojik açıdan tarihinin yeniden yazılacağını ve Paleontoloji Müzesi’nin yapımının hızla devam ettiğini ifade etti.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da, Başkan Büyükkılıç’a ilk günden itibaren kazı çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Dünyanın gözü bu kazılarda

Ayrıca, dünyaca ünlü antropolog ve dünyadaki en önemli paleoantropoloğu olarak bilinen ABD’li Prof. Dr. Tim White de geçtiğimiz aylarda fosil kazı çalışmalarını yerinde inceleyip, bu kazı çalışmalarının uluslararası standartlarda çok önemli olduğunu, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde dahi olmayan Kayseri’deki fosil müzesinin Türkiye’de bir ilk olacağını söylemişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda Kayseri’ye gelen dünya paleontoloji camiasının önde gelen isimlerinden Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü’nde görev yapan Finlandiyalı Doç. Dr. Juha Saarinen, Yamula Barajı kıyısında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici’ye ait tam kafatası fosilinin, dünyada tek örnek olarak literatüre geçeceğini söylemişti.

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İHA

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