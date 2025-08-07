Fotoğraf Makinesi Tamircisi Mısır, 'Çırak yetişmiyor

Fotoğraf makinası tamirciliği, bu mesleğe ilgisi olmayanlar için zor bir iş. Her alanda olduğu gibi fotoğraf makinesi tamirciliğinde de artık çırak yetişmiyor. Fotoğraf makinesi tamiri yapan usta Ali Mısır, İç Anadolu bölgesinin sayılı tamircileri arasında yer aldığını ve işi bırakırsa birçok insanın mağduriyet yaşayacağını söyledi.

25 yıldır bu sektörde olduğunu söyleyen Mısır , “Yaklaşık 25 yıldır Kayseri'de dijital fotoğraf makinesi ve kamera tamirciliği yapıyorum. Aslen 12 yaşından beri televizyon tamirciliğiyle uğraşıyordum. Ankara hariç, İç Anadolu Bölgesi'nde bu işi benden başka yapan yok. Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya ve Maraş gibi şehirlerdeki fotoğrafçıların kullandığı flaş, fotoğraf makinesi ve kameraların tamiriyle ilgileniyorum. Cep telefonlarının yaygınlaşması, fotoğrafçılık mesleğine olan ilgiyi elbette azalttı. Ancak bu, ayrı bir sektördür ve ayrı bir kültürdür. Telefonlar çok güzel fotoğraflar çekse de doğa ve düğün çekimleri gibi profesyonel işlerde illaki bu özel makinelerin kullanılması gerekiyor. Akıllı telefonlar piyasaya çıkınca "kompakt makine" dediğimiz küçük fotoğraf makineleri tamamen bitti. Ancak şu an yeni nesil gençler, nostalji amacıyla bu makineleri yeniden arıyor ve kullanmak istiyorlar. Aslına bakarsanız, bu mesleğe tamamen tesadüflerle başladım. Altyapım elektronik üzerine olduğu için kamera tamirciliğine geçiş yaptım. Yoksa bu işlerle bir alakamız yoktu. Ancak severek yapılmazsa hiçbir meslek yürümez. Özellikle bizim işimizde küçük bir hata, 25-200 bin lira değerindeki cihazlara zarar verebilir. Bazen bizim elimizde de cihazlar bozulabiliyor. Müşteriye yansıtmasak da, bu durum bize çok ağır maliyetler çıkarabiliyor. Ailelerin çocuklarını sadece okumaya yönlendirmelerini doğru bulmuyorum. Çünkü okumanın nihai amacı bir meslek sahibi olmaktır. Ben bu işi bıraktığım zaman Kayseri ve çevre illerde (Sivas, Niğde, Nevşehir, vb.) çok büyük bir açık oluşacak. Fotoğrafçılar, günlük işlerini halletmek için makinelerini İstanbul veya Ankara'ya göndermek zorunda kalacak, bu da en az bir-iki haftalık bir zaman kaybına yol açacak. Gerçekten zorlanacaklar ve benim yokluğumu hissedeceklerdir. Maalesef çırak yetişmiyor. Bu yüzden kızıma bile bu işi öğretmeye çalışıyorum. En azından iyi lehim yapmasını öğrensin de "ben iyi lehim yaparım " diyebilsin. Bu da bir meslektir” şeklinde konuştu.