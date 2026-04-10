Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz’ın gözünden "Kayseri Polisi"

Türk Polis Teşkilatı'nın 181’inci kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenlerle kutlandı. Türk Polis Teşkilatı’nın 181. Yılı ve Polis Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Fotoğraf Sanatçısı Caner Yılmaz’ın 22 yıl boyunca biriktirdiği polis fotoğraflarından oluşan sergisi de ziyarete açıldı. Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz tarafından açılan sergiye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ziyaretçiler katıldı. Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz, serginin amacının zor şartlar altında çalışan polislerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık 22 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Vatan sevgisi, polis sevgisi ve askeri sevgisi had safhada. Yılların biriktirmiş olduğu fotoğraflarla bir fotoğraf sergisi açmayı düşündüm. 38 adet eser var. Sergide amacımız: Polislerimiz çok zor şartlar altında çalışıyor, onların yüzünü bir nebze güldürebilmek. Sabah saatlerinden itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştım. Hayatım boyunca açtığım 4. sergi ama polisler üzerine ilk sergim” şeklinde konuştu.