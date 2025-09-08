FotoMaraton ödül töreni gerçekleşti
Kayseri İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen Fotomaraton ödül töreninde toplam 6 temada 18 ödül verildi.
2025 Kültür Yolu Festivalinde Kayseri'de ilk defa FotoMaraton fotoğraf yarışması düzenlendi. Ödül töreni Kayseri İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Toplam 6 temada 18 ödül verildi.
YARIŞMAYI KAZANANLAR
Tarih temasında 1'incilik Buğrahan Güçlü, 2'incilik İlhan Maraşlı, 3'üncülük Ayhan Maraşlı. Yansıma temasında 1'incilik Kemal Türk, 2'incilik Şuayip Çakmak, 3'üncülük Yunus Emre Duman. Renkler temasında 1'incilik Eda Erdoğan, 2'incilik Ali Mermertaş, 3'üncülük Selçuk Turgut isimli fotoğrafçılara ait oldu.