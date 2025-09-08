FotoMaraton ödül töreni gerçekleşti

Kayseri İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen Fotomaraton ödül töreninde toplam 6 temada 18 ödül verildi.

FotoMaraton ödül töreni gerçekleşti

2025 Kültür Yolu Festivalinde Kayseri'de ilk defa FotoMaraton fotoğraf yarışması düzenlendi. Ödül töreni Kayseri İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Toplam 6 temada 18 ödül verildi.

YARIŞMAYI KAZANANLAR

Tarih temasında 1'incilik Buğrahan Güçlü, 2'incilik İlhan Maraşlı, 3'üncülük Ayhan Maraşlı. Yansıma temasında 1'incilik Kemal Türk, 2'incilik Şuayip Çakmak, 3'üncülük Yunus Emre Duman. Renkler temasında 1'incilik Eda Erdoğan, 2'incilik Ali Mermertaş, 3'üncülük Selçuk Turgut isimli fotoğrafçılara ait oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 11 ilçede elektrik kesilecek(8 Eylül)
Kayseri’de 11 ilçede elektrik kesilecek(8 Eylül)
Kabine 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanacak
Kabine “Terörsüz Türkiye” gündemiyle toplanacak
Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısı açıklandı
Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısı açıklandı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
İzmir’de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
Talas Belediyesi'nden Çevre Dostu Yenilik: Sıkıştırmalı Geri Dönüşüm Aracı
Talas Belediyesi'nden Çevre Dostu Yenilik: Sıkıştırmalı Geri Dönüşüm Aracı
Akıl Küpü Kütüphaneleri 66.000 Üyesiyle Yaz Boyunca Doldu Taştı
Akıl Küpü Kütüphaneleri 66.000 Üyesiyle Yaz Boyunca Doldu Taştı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!