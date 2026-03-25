Frank Hoogerbeets, Gazete Yazarımız Adnan EVSEN' e Cevap Verdi

6 Şubat depremlerini üç gün önceden bildiği iddia edilen ve 23-24 Mart tarihlerinde yoğun sismik aktivite yaşanacağını SSGEOS kanalı ile paylaşım yapan Hoogerbeet’e gazete yazarımız bir makale ile cevap vermişti.

Frank Hoogerbeets’in kendisine ait x hesabı ile yapmış olduğu açıklamayı Google Translate ile Türkçe metin haline dönüştürerek aşağıdaki şekli ile (çeviriye hiç dokunmadan) yayınlıyoruz.

'Bazı Türk medyası, gezegenler ve depremler arasında hiçbir bağlantı olmadığını iddia ederek SSGEOS araştırmasına yönelik yalan ve saldırılarını sürdürüyor. Adnan Evsen' in kayserigundem'de yayınlanan son makalesinde, iddiaya göre benim cevap vermeyi reddettiğim bir 'röportajdan' bahsediliyor! Oysa o röportaj asla gerçekleşmedi. Bu, beni itibarsızlaştırmak için kurgulanmış bir girişim. Ne kadar ucuz bir yöntem! Makalede 23-24 Mart için başka bir "hareketlilik" olduğu iddia ediliyor ve ben de bu tarihler için potansiyel bir sismik zirve tahmininde bulunmuştum. Nitekim Tonga'da 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kesin konumların tahmin edilemeyeceğini, ancak gezegen ve ay geometrisinin belirli özelliklerinin, gezegenin çeşitli bölgelerinde -birbirleriyle ilgisiz fay hatlarında- daha güçlü depremlerin zamansal olarak kümelenmesine neden olduğunu defalarca belirttim. Bu gerçeği her videomda gösteriyor ve açıklıyorum. Ancak Türk medyasının saldırıları devam ediyor. Kamuoyuna yalan söyleyerek dikkatleri benden uzaklaştırıp geleneksel ana akım bilimlerine geri çevirmeye çalışıyorlar. Ancak, aynı ana akım bilim ve medya, SSGEOS araştırmasıyla uyumlu olarak, gezegenlerin sismik aktivite üzerindeki etkisini doğrulayan hakemli bilimsel araştırmaları da kabul etmeyi reddediyor. Ana akım medyaya güvenmeyin! Onların motivasyonları, gerçeği bulmak ve paylaşmaktan ziyade, finansal ve kariyer çıkarlarıyla yönlendiriliyor. Bilim, uzman görüşüne körü körüne güvenmekle değil, kamuoyunun doğrulayabileceği objektif, gözlemsel araştırmalarla ilerler.'

Some Turkish media continue to lie and attack SSGEOS research claiming no connection between planets and earthquakes. A recent article from kayserigundem by Adnan Evsen even claims an 'interview' in which I allegedly refused to answer! Well, that interview never took place. This is staged in an attempt to discredit me. How cheap! The article claims another 'stir' for 23-24 March, for which I estimated a potential seismic peak. Well, it happened with a magnitude 7.6 earthquake in Tonga. I repeatedly stated that exact locations cannot be predicted, but that specific planetary and lunar geometry causes temporal clusters of stronger earthquakes in various regions across the planet - in unrelated faults. I demonstrate and explain this fact in every video. But attacks by Turkish media continue. They lie to the public in an attempt to draw attention away from me and back to their traditional mainstream science. However, this same mainstream science and media also refuse to acknowledge peer-reviewed scientific research confirming influence of the planets on seismic activity, aligning with SSGEOS research. Don't trust mainstream media! Their motivations are very much driven by financial and career interests rather than finding out and sharing the truth. Science is not carried by blind trust in expert opinion, but rather by objective, observational research shared with the public to be verified.

Frank Hoogerbeets’in iddia ve itirazlarına Adnan Evsen’in açıklamaları bekleniyor.