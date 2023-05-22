Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu
Kayseri'de freni tutmayan kamyonet mezarlığa girdi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- 22.05.2023 19:16
- Güncelleme: 22.05.2023 19:16
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Kaza, ikindi saatlerinde Hacılar ilçesinde meydana geldi. Freni tutmayan kamyonet yoldan çıkarak ilçe mezarlığına girdi. Durumu görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 1’i ağır 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Polis , kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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