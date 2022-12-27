Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

Kayseri’de açılan Yöresel Ürünler Fuarı’nda stant açan Senegalli Ebubekir Sow, 6 bin kilometre uzaklıktaki memleketinden getirdiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Kayseri’de belirli aralıklarla açılan Yöresel Ürünler Fuarı, farklı yörelere ait lezzetleri tek çatı altında topluyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği fuarın en renkli esnafı ise Senegalli 32 yaşındaki Ebubekir Sow. Ankara’da yaşayan ama yurtiçinde açılan yöresel ürün fuarlarına katılan Sow, kendi ülkesinden getirdiği yöresel ürünleri satıyor. Eşiyle beraber açtığı tezgahta vatandaşların da ilgisini çeken Ebubekir Sow, Kayserilileri fuara davet etti.

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydeden Sow, memleketinden getirdiği ürünlere zam yapmadığını, eski fiyattan sattığını söyledi. Senegal ile Türkiye’nin kardeş olduğunu ve Türk’leri çok sevdiğini kaydeden Sow, fuarlarda satışlarına devam edeceğini belirtti.