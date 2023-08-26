Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler iş birliğiyle hayata geçirilen, Kayseri’nin 11’inci kütüphanesi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan, AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra vatandaşlar katılım sağladı. Açılış töreninin ardından Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, okulu ve kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Kayseri’deki bütün belediyelerin güzel işler yaptığını ve hizmetler sunduğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Fuat Attaroğlu Bey’in adına yapılan bir taraftan kütüphane hizmeti yapacak olan, bir taraftan müzik okulumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Çok şükür yine Kayseri’mizdeyiz. Yine temeller atıyoruz. Açılışlar yapıyoruz. Hayırlı işlere imza atıyoruz. Bir taraftan belediyelerimiz çalışıyor. Güzel işler yapıyorlar. Kayseri’ye hizmet ediyorlar. Bir taraftan da Kayseri’yi seven, gönül bağı olan hemşehrilerimiz böyle güzel eserler ortaya koyuyorlar. Ondan da mutluluk duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde şehrimizle övünüyoruz. İftihar ediyoruz. Bu hayırseverliğin ne kadar güzel bir duygu olduğunu da herkese ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

‘KAYSERİ’NİN MERKEZİNDE EĞİTİM YATIYOR’

Türkiye’nin merkezinde Kayseri ve Kayseri’nin merkezinde ise eğitim yattığını belirten Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan, “Burada sizlerle beraber bulunan sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini arz ediyorum. Türkiye’mizin haritasını dörde katlarsak göbeğine Kayseri gelmektedir. Kayseri’nin merkezinde de her biri birbirine 200 metre mesafede bulunan ve Selçuklu döneminden günümüze miras kalan ve halâ ayakta olan ve dönemin üniversiteleri olarak da bilinen 6 medrese bulunmaktadır. Rivayet odur ki, Kayseri nüfusunun 100 bin olmadığı dönemlerde 20’den fazla medrese bulunmaktadır. Türkiye’nin merkezinde Kayseri, Kayserimizin merkezinde ise eğitim yatmaktadır. Fuat Attaroğlu ailesi özelinde de bütün hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Okulun yapıldığı lokasyonun da harikulade olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Hayırseverlerimize ve emeği geçen ilçe belediye başkanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Burası bulunduğu lokasyon olarak harikulade bir yerde. 750 metrekare alana yapılan, 350 metrekare kapalı alanı bulunan bu mekânımızın özellikle tek katlı yapılmış olması çocuklarımız için ideal bir ortam sağlanmış” ifadelerini kullandı.

‘MERKEZDE TOPLAMDA 11 KÜTÜPHANEMİZ OLDU’

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma felsefesini bu dönemde de sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle hayırseverimiz Attaroğlu ailesini tebrik ediyorum. Kayseri’mizin bu güzel insanlarına böyle güzel bir hayırseverlik yakıştı. Kayseri’mizi âlimler ve veliler şehri olarak hep tanımlarız. Davud El Kayseri’nin Osmanlı’nın eğitim politikasını oluşturduğunu ve bu anlamda da önem arz ettiğini bilmekteyiz. Bu açıdan ilmin önemini, okumanın önemini her ne kadar Kayserimiz ticaretin merkezi olarak tanınsa da aynı zamanda da Ahi ahlakı ile eğitim gören ve tabi ki yapılan çalışmalarında adeta bir gönül insanlığı ile beraber olarak yol alma anlayışını da bilmekteyiz. Kayserimizde sizlerin başlatmış olduğu Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma felsefesini biz de bu dönemde sürdürmeye devam ediyoruz. Şu an itibariyle Kayserimizde merkezde 11 tane kütüphanemiz oluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak adeta her semte bir kütüphane açtık. Ayrıca taşralardaki ilçelerimize de kütüphanelerimizi orada oluşturmak suretiyle yavrularımızı eğitimle ve imkânlarla buluşturma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Epeyce mesafe aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

‘MÜZE ÇALIŞMALARINI DA SÜRDÜRMEKTEYİZ’

Kayseri’yi sadece eğitim açısından değil; aynı zamanda kültürel olarak da anılması açısından müze çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sadece kütüphaneler şehri olarak nitelendirmeyip, aynı zamanda müzelerle ilgi çalışmalarla da yine sizin başlattığınız kalemizin içindeki de dahil olmak üzere Kayserimizi müzelerle de anılan şehir haline getirme yönünde gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Kısacası Kayseri’yi kültürün ve eğitimin merkezi haline getirme yönünde çabamızı hep birlikte sizlerin önderliğinde yapmaktayız. Malumunuz 5 üniversitesi, yaklaşık 75 bin tane üniversite öğrencisi, 350 bin tane ortaöğrenimde gençliği olan, aynı zamanda KAYMEK bünyesinde yapılan çalışmalarla, milli eğitimle iş birliği halinde yaptığımız dayanışma içerisinde adeta her semte bir okul, bir kurs merkezi açarak, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizleri seven, güvenen evlatlarını kurslarımıza ve kütüphanelerimize gönderen ailelere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin donanımlı, eğitimli olmasını sağlamak amacıyla sadece raflardaki kitap oluşan bir kütüphane mantığından öte kütüphanelerimizi hem zenginleştirmekteyiz hem de dijital ortamda onlara hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda onların çaylarını ve çorbalarını da ihmal etmemekteyiz. Öte yandan çorbamızı ve çayımızı üniversite gençliğimize de sunmaktayız. Gençlerimizin yanında yer almaktayız. Gençlerimize kütüphanelerle birlikte bu imkânları sağlarken ücretsiz internet ortamı sağlarken değişik noktalarda da destek sağlıyoruz. Zaman zaman otobüs duraklarında dijital okuma imkânı sağlama suretiyle gençlerimize fırsat veriyoruz. Kayseri’mizin merkezinde 11’inci kütüphanemizi çocuklara yönelik olarak hem kütüphane, hem Müzik Okulu tarzında butik, sempatik ve ulaşımı kolay olan bir kütüphane. Ailemizin de çok sevdiği tarzda projelendirmek suretiyle hayata geçirmiş bulunmaktayız. Emeğe geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayseri’mizin hayırseverler şehri olma bağlamında hayırseverlerimiz cami, okul, kütüphane yaptıran mantıktan öte sosyal içerikli, kültürel içerikli çalışmalara destek verdiğini buradan paylaşıyoruz. Sizlerin bulunduğunuz bakanlık gereği deprem bölgesinde sürekli çalışırken, koştururken zaman ayırıp şehrimizle ilgili projelere sahip çıkan, şehrimize her zaman olduğu gibi önderlik yapan anlayışınızdan ve fedakarlığınızdan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde Buket Attaroğlu’nun büyük emeğinin bulunduğunu belirten Melikgazi Eski Belediye Başkanı Şevket Bahçecioğlu, “Bu güzel okulu, kütüphaneyi yaptıran yeğenim Buket Attaroğlu’nun selamını getirdim. Babam erken öldüğü için beni büyütüp okutan Fuat Attaroğlu nur içinde yatsın. Buket Attaroğlu dışında 3 çocuğu daha var, diğer evlatlarından da böyle güzel projeler bekliyoruz ki en başta bundan ben mutlu olacağım. Ben de zengin olursam böyle eserler yapacağım inşallah. Göreceğiniz güzel günler, gördüklerinizden daha hayırlı olsun” diye konuştu.