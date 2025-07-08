  • Haberler
  • Gündem
  • Fuhşa aracılıktan aranan kadın saklandığı adreste yakalandı

Fuhşa aracılıktan aranan kadın saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesindeHakkında 'Fuhuşa Teşvik Etmek, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fuhşa aracılıktan aranan kadın saklandığı adreste yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;Hakkında "Fuhuşa Teşvik Etmek, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

1 milyar TL'lik siber vurgun: 66 şüpheli yakalandı
1 milyar TL’lik siber vurgun: 66 şüpheli yakalandı
Öldürmeye teşebbüsten yargılanan karı kocanın cezası belli oldu
Öldürmeye teşebbüsten yargılanan karı kocanın cezası belli oldu
Başkan Navruz, 'Bugün alanlarda aziz şehitlerimizi anmak adına sesimizi en güçlü şekilde yükseltiyoruz'
Başkan Navruz, “Bugün alanlarda aziz şehitlerimizi anmak adına sesimizi en güçlü şekilde yükseltiyoruz”
Talas'ta Gazzeli Çocuklar Parkı
Talas'ta Gazzeli Çocuklar Parkı
Kayseri'de Kırsalda Güneş Enerjili Hayvancılık Desteği
Kayseri'de Kırsalda Güneş Enerjili Hayvancılık Desteği
CHP'li Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava ertelendi
CHP’li Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava ertelendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!