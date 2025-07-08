Fuhşa aracılıktan aranan kadın saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesindeHakkında 'Fuhuşa Teşvik Etmek, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;Hakkında "Fuhuşa Teşvik Etmek, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.