Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

 Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eylül ayı faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, 4 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahıs yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldığı açıklandı.

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  • 03.10.2023 21:39
  • Güncelleme: 03.10.2023 21:39
Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler eylül ayı faaliyet raporunu yayımladı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahıs yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. 18 yağma (gasp) olayının şüphelisi 34 şahıs yakalandı. Çalıntı olarak aranan 16 oto ile 13 motosiklet bulundu; olayların şüphelisi 13 şahıs yakalandı. 

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 68 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan ekiplerin yaptığı çalışma doğrultusuda, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 7 şahıs yakalandı. 102 hırsızlık olayında şüpheli 68 şahıs yakalandı. UYAP aranması bulunan 498 şahıs yakaladı. 98 kayıp şahıs bulundu.

Ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda 14 tabanca, 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 4 bıçak, 154.29 gram narkotik madde ele geçirildi.

1ha

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