Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eylül ayı faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, 4 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahıs yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldığı açıklandı.
- 03.10.2023 21:39
- Güncelleme: 03.10.2023 21:39
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler eylül ayı faaliyet raporunu yayımladı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahıs yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. 18 yağma (gasp) olayının şüphelisi 34 şahıs yakalandı. Çalıntı olarak aranan 16 oto ile 13 motosiklet bulundu; olayların şüphelisi 13 şahıs yakalandı.
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 68 KİŞİ YAKALANDI
Öte yandan ekiplerin yaptığı çalışma doğrultusuda, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 7 şahıs yakalandı. 102 hırsızlık olayında şüpheli 68 şahıs yakalandı. UYAP aranması bulunan 498 şahıs yakaladı. 98 kayıp şahıs bulundu.
Ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda 14 tabanca, 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 4 bıçak, 154.29 gram narkotik madde ele geçirildi.