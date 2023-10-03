Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler eylül ayı faaliyet raporunu yayımladı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahıs yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. 18 yağma (gasp) olayının şüphelisi 34 şahıs yakalandı. Çalıntı olarak aranan 16 oto ile 13 motosiklet bulundu; olayların şüphelisi 13 şahıs yakalandı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 68 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan ekiplerin yaptığı çalışma doğrultusuda, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 7 şahıs yakalandı. 102 hırsızlık olayında şüpheli 68 şahıs yakalandı. UYAP aranması bulunan 498 şahıs yakaladı. 98 kayıp şahıs bulundu.

Ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda 14 tabanca, 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 4 bıçak, 154.29 gram narkotik madde ele geçirildi.