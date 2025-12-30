Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir parkta bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Olay saat 11.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bir parkta meydana geldi. Çevredekiler tarafından parkta bulunan çanta ile ilgili polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri çantanın bulunduğu parkta güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye gelen bomba imha ekipleri çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan çantadan kıyafet çıktı.