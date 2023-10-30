Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Sinan Cheif restaurant firmasından sonra Kayseri'nin en geniş mağaza ağına sahip unlu mamül firması olan Furkan Baysak da İsrail'in Filistin'de yaptığı insanlık dışı katliamlarından dolayı İsrail ürünlerini boykot ederek, hiçbir mağazada satışını yapmayacaklarını duyurdu.

Furkan Baysak firmasının sosyal medta hesabından yaptığı açıklamada, 'Şirketimiz insan haklarına olan saygı ve adalet ilkeleriyle hareket ederek, İsrail menşeili ürünleri boykot etme kararı almıştır. Bu hafta itibariyle bünyemizde bulunan 37 şubemizde İsrail ürünlerinin satışı kaldırılacaktır' denildi.

İSRAİL ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Özel kurumlardan sonra Belediyelere ait kafe ve restaurantlarda da İsrail menşeili ürünler kaldırılmaya başlanıldı.