Futboldan atletizme genç sporcu Enes Bekir, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor

Futbolu bırakıp atletizme başlayan 16 yaşındaki Enes Bekir Çakmak, Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Enes Bekir Çakmak, yaklaşık 3 sene futbol oynadıktan sonra Cemal Koşmaz’ın yönlendirmesiyle atletizme geçti. Türkiye ikincilikleri elde eden genç sporcu Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Atletizm pistinde sıkı şekilde antrenmanlarını sürdüren Ened Bekir kariyeri hakkında açıklama yaptı. Genç sporcu konuşmasında, “Spora futbolla başladım. Üç sene futbol oynadım. Spor Lisesine yazıldım. Orada öğretmenlik yapan aynı zamanda atletizm antrenörü olan Cemal Koşmaz hocamla tanıştım. Bu spora alışmak benim için kolay olmadı. İlk yıl biraz zorlandım. Futbolu bırakıp tamamen atletizme yöneldim. Bir senedir atletizm yapıyorum. Antrenörüm Cemal Koşmaz ile güzel sonuçlar elde ettik. Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde ettim. U18 kategoride Türkiye ikinciliği elde ettim. U18 Avrupa Barajını geçmek için 20 salisem kaldı. Allahın izniyle onu da geçip Avrupa Şampiyonasında müvadele edeceğim. Bu spora başlarken bu kadar iyi dereceler elde edeceğimi düşünmüyordum. Antrenörüm desteği ile gelişim sürecim çok hızlı oldu. İlk etapta U18 katyegorisinde Avrupa Şampiyonasında derece elde etmek istiyorum” dedi.