Fuzuli'de Silahlı Çocuklar Yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son buldu. Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ellerinde tüfekle dolaşan dört gencin olduğu yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
Yapılan araştırmada, tüfekle dolaştıkları belirlenen Y.K. (15) ve üç arkadaşı polisleri fark edince tüfeği kaldırıma atarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda gençler yakalandı, tüfek ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.