Gacer buğdayı: Sağlıklı beslenmenin yeni yıldızı

Gacer Kayseri‘nin Develi ilçesinde yetişen oldukça besleyici, Buğdayın atası olarak bilinen en eski buğdaylardan biridir. Gacer, sağlıklı beslenmek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasına girdi. Bunun sebebi on bin yıllık geçmişi ve değişmeyen kromozom yapısıyla GDO’ya meydan okumasıdır. Dayanıklı yapıdaki Gacer buğdayından öğütülmesi dışında başka bir işlem görmeden hazırlanan Gacer unu lif ve protein içeriğinin zengin olması, glisemik indeksinin düşük olması, yüksek antioksidan içeriği ile öne çıkan Gacer buğdayı ürünleri, anneler ve bebekleri için süt artırıcı özelliğinin yanı sıra içeriğindeki yüksek folik asitin faydalarını da sunmaktadır. Tamamen doğadan bulgur ve türevleri olarak işlem görmeden tencere girme özelliğine de sahiptir.

‘GACER UNUNUN KULLANIM ALANLARI’

Gacer Pilavı (Kayseri’ye özgü), Gacerli çorba, Ekmek yapımı, Hamur işlerinde glüten hassasiyeti olanlar için alternatif olarak kullanılır.

‘GACERİN VE GACER UNUNUN FAYDALARI’

Bağışıklık Sistemi Destekleyici

Gacer bitkisi, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek bileşikler içeriyor olabilir. Bu, özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önlenmesinde faydalı olabilir.

Antioksidan Etki

Gacer, antioksidan özelliklere sahip bileşikler içerebilir. Antioksidanlar, vücutta serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Bu, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir.

Sindirim Sistemi Sağlığı

Geleneksel kullanıma göre, gacer bitkisi sindirim sistemini rahatlatabilir. Hazımsızlık, şişkinlik ve mide problemleri gibi sorunlarda fayda sağlayabilir.

Ağrı Kesici Özellikler

Bazı eski tıbbi bilgiler, gacerin doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabileceğini öne sürmektedir. Özellikle kas ağrıları veya eklem ağrılarında rahatlatıcı etki gösterdiği söylenir.

Cilt Sağlığı

Geleneksel kullanımda, gacer bitkisinin cilt sorunlarına (sivilce, egzama, vb.) karşı faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ciltteki iltihapları azaltıcı ve iyileştirici özellikler gösterebilir.