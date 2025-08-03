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  • Gaffar Okan Bulvarı'nda Yürek Yakan Kaza: Yolun Karşısına Geçmek İsterken İki Araç Birden Çarptı

Gaffar Okan Bulvarı'nda Yürek Yakan Kaza: Yolun Karşısına Geçmek İsterken İki Araç Birden Çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan trafik faciası, bir kadının hayatına mal oldu. Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına, peş peşe iki araç çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Gaffar Okan Bulvarı'nda Yürek Yakan Kaza: Yolun Karşısına Geçmek İsterken İki Araç Birden Çarptı

İlk çarpma, A.Ç. yönetimindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araçla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, saniyeler sonra arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobilin altında kaldı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, iki sürücü gözaltına alındı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay bir kez daha şehir içi yaya güvenliği ve sürücü dikkatinin önemini gündeme taşıdı.

 

Haber Merkezi

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