Galata’da Vicdanın Ayak Sesleri: 520 Bin Kişi Filistin İçin Yürüdü

İsrail'in katliam ve soykırımlarını protesto etmek için, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz" çağrısıyla düzenlenen miting, 400’ü aşkın sivil toplum kuruluşunun ortak sesi oldu. Soğuk havaya, erken saate ve mesafelere rağmen 520 bin kişinin bir araya gelmesi, yalnızca bir protesto değil; bir insanlık duruşuydu.

Bilal Erdoğan’ın CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Bu soğukta bu kadar insan buraya geliyor ve Filistin için dua ediyorsa, 21. yüzyıldan insanlık olarak ümitvar olabiliriz” sözleri yankı buldu.

Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürürken, “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam” ve “Filistin için adalet, dünya için vicdan” sloganları köprü boyunca yankılandı.

Yürüyüşe Kayseri’den de yüzlerce kişi katıldı. Kayseri'den otobüslerle yola çıkan gruplar, İstanbul’un kalbinde Filistin’e selam durdu.

Bu buluşma, sadece bir miting değil; farklı görüşlerden, farklı şehirlerden insanların ortak vicdan etrafında kenetlendiği bir buluşmaydı.

Zulme karşı susmayan, adaletsizliklere karşı direnen bir milletin sesi, Galata’dan dünyaya ulaştı.