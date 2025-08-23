Galatasaray kafilesi Kayseri'de
Galatasaray kafilesi yarın Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için havayoluyla kente geldi.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi Kayseri’ye geldi. Özel uçak ile saat 17.30’da Erkilet Havalimanı’na inen Galatasaray kafilesini konaklayacakları otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk’a çiçek veren taraftarlar futbolculara ise sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular daha sonra konaklayacakları otele giriş yaptılar.