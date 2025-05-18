Galatasaray- Kayserispor: 3-0

Kayserispor, Süper Ligin 36'ncı 'haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray- Kayserispor: 3-0

Kayserispor, Süper Ligin 36’ıncı haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! Maçın 26’ncı dakikasında Victor Osimhen attı, Galatasaray öne geçti… Galatasaray’ın Sara’yla sağ kanattan kullandığı kornerde kale alanı ön çizgisinin hemen gerisinden Osimhen kafayı vurdu ve uzak köşeden ağları havalandırdı: 1-0


GOL! Maçın 29’uncu dakikasında Barış Alper farkı ikiye çıkardı…
Kayserispor’un kendi yarı alanının ilk metrelerinden, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Carole’ün ileri göndermek istediği top kısa düştü. Rakip yarı alanın ortalarında Torreira bu topu kafayla indirdi. Ceza alanının ilk metrelerinde bomboş durumda topu alan Barış Alper, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

GOL! Maçın 89’uncu dakikasında Fernando Muslera penaltıyı gole çevirdi, fark üç oldu… Galatasaray’ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Muslera, sağ ayağının içiyle kendi sağına doğru sert vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden Bilal’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-0


MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Rams Park

KAYSERİSPOR: Bilal - Gökhan (Dk. 66 Jeanvier), Hosseini, Attamah (Dk 75 Eray), Carole (Dk. 75 Hasan Ali)  , Ali Karimi (Dk. 46 Baran Ali) Kartal, Ramazan, Bourabia (Dk. 66 Mane), Cardoso, Nazon


GALATASARAY: Muslera, Sallai (Dk. 71 Kaan Ayhan), Sanchez, Abdülkerim (Dk. 71 Frankowski) , Eren, Torreira, Lemina (Dk. 81 Berkan), Yunus, Sara (Dk. 63 Alvaro), Barış Alper (Dk. 81 Mertens) Osimen


GOLLER: Dk. 26 Osimhen, Dk. 29 Barış Alper, Dk. 89 - Penaltıdan Muslera (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Okan Buruk, Sallai , Barış Alper, Sara, Muslera (Galatasaray), Bilal (Kayserispor)

Haber Merkezi

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