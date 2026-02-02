Galatasaray – Kayserispor: 4-0

Kayserispor, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. RAMS Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılırken, Kayserispor haftayı puansız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Dakika 7’de Aaron Opoku kendi ağlarına attı, Galatasaray öne geçti. Ev sahibi ekibin rakip yarı alandaki paslaşmaları sonrası Sara'dan topu alan Yunus Akgün sağ çaprazdan ortasını yaptı. Herkesi aşan topu arka direkte uzaklaştırmak isteyen Opoku sol ayağıyla ters bir vuruş yaptı ve kaleci Bilal'in yanından topu kendi ağlarına yolladı: 1-0

GOL… Dakika 26’da Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Osimhen, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye sert vurdu ve köşeyi doğru tahmin eden Bilal'in kolunun altından topu ağlarla buluşturdu: 2-0

GOL… Dakika 60’ta Gabriel Sara farkı üçe çıkardı. Salla'nin uzun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza alanı yan çizgisinden ön çizgisine doğru yerden çevirdiği topa Sara sağ ayağının içiyle gelişine yerden vurdu, uzak direğin dibine doğru giden top, ağlarla buluştu: 3-0

GOL… Dakika 90+4’te Mauro Icardi attı, dört oldu. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Icardi, sağ ayağıyla sol alt köşeye çok sert vurdu ve çizgi üzerinde hareket edemeyen Bilal'i avlayıp topu ağlarla buluşturdu: 4-0

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Rams Park

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

GALATASARAY: Uğurcan, Sanchez Abdülkerim(Dk.65 Kaan), Sallai(Dk.65 Kazımcan), Eren, Lemina(Dk.65 İcardi), Toreira, Yunus, Sara, Lang(Dk.73 Asprilla), Osimhen(Dk.82 Ahmed)

KAYSERİSPOR: Bilal, Denswil, Semih, Carole, Ramazan(Dk.46 Mane), Bennasser(Dk.78 Dorukhan), Furkan(Dk.60 Makarov), Cardoso, Benes, Opoku(Dk.87 Katongo), Onugkha(Dk.59 Mendes)

GOLLER: Dk.7 Opoku -kendi kalesine, Dk.26 - penaltıdan Osimhen, Dk. 60 Sara, Dk. 90+4 İcardi (Galatasaray)

SARI KART: Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray), Bilal, Ramazan, Furkan, Denswil, Makarov (Kayserispor)